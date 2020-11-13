Бывшая девушка погибшего в Армении летчика Юрия Ищука не понимает, почему его похоронили в Новочеркасске
В Новочеркасске прошла церемония прощания с погибшим в Армении командиром вертолета Ми-24 Юрием Ищуком. На похороны в Ростовскую область приехали вдова летчика, а также его родители. Однако знакомые командира воздушного судна не понимают, чем был обоснован выбор места захоронения, ведь Юрий Ищук был родом из Костромы.
Как сообщает DonDay.ru, бывшая девушка погибшего летчика Елена рассказала несколько фактов из его жизни. Известно, что Юрий родился в 1988 году в Костроме. Через год у него появился брат Вячеслав.
Детские годы Юрия прошли в родном городе. Когда он поступил в военный вуз, Сызранский филиал ВУНЦ ВВС «ВВА имени профессора Жуковского и Гагарина», Ищук-младший отправился вслед за ним. После учебы Юрий приехал служить в город Пугачев Самарской области, затем - в Кореновск Краснодарского края, Ростов-на-Дону, а уже оттуда он отправился на войну в Армению.
Отношения с Еленой у Юрия продлились три года, тогда он еще жил в Костроме. Девушка вспоминает летчика как отзывчивого и доброго парня, пытавшегося помочь даже незнакомым людям. Несмотря на то, что отношения пары были хорошими, до свадьбы дело не дошло. Ищук уехал в Ростовскую область, где и познакомился со своей будущей женой - Кариной. Больше о судьбе экс-возлюбленного Елена ничего не слышала.
Напомним, вертолет Ми-24 сбили у границы Армении и Азербайджана 9 ноября. Майор Юрий Ищук и его товарищ – лейтенант Роман Федина – стали жертвами ЧП. Еще одному члену экипажа удалось выжить. После трагедии президент РФ посмертно наградил орденом Мужества погибших летчиков. За день до похорон награду передали вдове и родителям Юрия Ищука.
Почему погибшего командира экипажа было решено похоронить за полторы тысячи километров от родного города, остается неизвестным.