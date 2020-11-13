Сослуживец рассказал о погибшем командире вертолета Ми-24, сбитого в Армении
Сослуживец рассказал о командире вертолета Ми-24, погибшем в Армении. Артур З. (прим. ред. - имя изменено) служил в армии с Юрием Ищуком и одним из первых узнал о гибели товарища.
Как рассказал Rostov.ru Артур, после службы в армии судьбы парней разошлись. Однако они продолжали поддерживать связь с помощью соцсетей. Не прекращалось общение и во время боевых действий в Армении. О трагедии Артур узнал одним из первых. Ему написал сообщение единственный выживший в той трагедии - оператор Владислав. Он сказал, что открыл дверь и выпрыгнул, как только снаряд попал в вертолёт. Другим членам экипажа не повезло - ракета попала в их часть Ми-24, поэтому шансы выжить были равны нулю.
- Парни-сослуживцы знали, кто летел, стали им звонить. Трубку уже никто не брал, - сказал сослуживец майора. - Благодаря Юре мы прекратили войну.
Напомним, трагедия произошла 9 ноября в небе над Арменией. Вертолет Ми-24 сбили у границы Армении и Азербайджана. Жертвами стали майор Юрий Ищук и его товарищ – лейтенант Роман Федина. Капитана экипажа похоронили в Новочеркасске, на родине его супруги. При этом товарищи погибшего летчика не поняли, почему его похоронили в Ростовской области, за тысячу километров от родного дома в Костроме.