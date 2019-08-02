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Летняя жара вернётся в Ростов в середине рабочей недели

Летняя жара вернётся в Ростов в середине рабочей недели
В середине рабочей недели в Ростове-на-Дону вновь ожидается жара. Согласно информации Ростовского гидрометцентра, после 7 августа в городе установится ясная летняя погода.

В понедельник, 5 августа, жителям донской столицы придётся немного помёрзнуть. Днём температура не поднимется выше +22 градусов. Вечером она понизится до +16. Весь день будет облачно, ветер достигнет 5,4 метра в секунду.

Во вторник потеплеет буквально на пару градусов. Ночью и утром ожидается дождь. Ветер стихнет до 3-4 метров в секунду.

В среду, 7 августа, прогнозируется солнечная погода. Термометр покажет от +24 до +26 градусов днём, +17 градусов — вечером.

Жара вернётся в четверг, столбики градусников поднимутся до +29 градусов. Вечером станет на несколько градусов прохладнее. Весь день будет светить солнце.

В пятницу, 9 августа, днём будет от +31 до +33 градусов, вечером — от +24 до +31 градуса.

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