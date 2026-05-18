Квалификационная коллегия судей Дона решит вопросы отставки и нарушений

На заседании квалификационной коллегии судей Ростовской области 22 мая будут обсуждаться важные вопросы, касающиеся судей из областного, Аксайского и Красносулинского судов. Речь пойдет как о добровольном уходе судей с должностей, так и о проверках по возможным дисциплинарным нарушениям.Особое внимание будет уделено судье Ростовского областного суда Инне Кузьминой. Ее полномочия могут быть прекращены. При уходе по уважительным причинам (собственное желание, здоровье, выслуга лет) судья сохраняет свое звание, связь с судейским сообществом и неприкосновенность. Кузьмина начала свою работу в 2002 году и за это время прошла путь от секретаря до судьи областного суда.Также коллегия рассмотрит выход в отставку мирового судьи Андрея Бойчука из Красносулинского района. Для судьи в отставке это означает почетный уход с сохранением звания и неприкосновенности.Кроме того, будет заслушано заключение по результатам проверки в отношении еще одного судьи в отставке – Оксаны Калашниковой из Аксайского района. Проверка касалась возможных нарушений, совершенных ею во время работы мировым судьей. Итоги этой проверки могут повлиять на ее статус в отставке.