Куриное мясо и молочка в Ростове стали самыми дорогими продуктами в регионе

В Ростове-на-Дону оказались самыми высокими цены на куриное мясо и молочные продукты. Об этом свидетельствует отчет Ростовстата о средних ценах на товары продуктовой корзины Дона.Среди мясных продуктов самая дорогая курица - в Ростове. Ее цена колеблется в пределах 161 рубля. В Миллерово килограмм курицы стоит 147 рублей. В итоге разница составила 14 рублей.В Ростове по-прежнему самая высокая цена на молочные продукты и хлеб. Например, молоко 2,5-3,2% жирности в донской столице стоит 82 рубля, а в Миллерово, где цена на продукт ниже, - всего 74. Творог жирный в Ростове можно купить за 358 рублей, а в Таганроге - почти на 50 рублей дешевле. Сыры сычужные мягкие в Ростове стоят примерно 560 рублей, в то время как в Таганроге цена не превышает 330 рублей.Как уже говорилось, самым дорогим, если сравнивать с другими городами региона, оказался ростовский хлеб. Так, изделия из ржаной и пшеничной муки стоят 62 и 50 рублей соответственно за килограмм.