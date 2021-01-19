Ростов сохраняет лидерство в регионе по ценам на молочные продукты, мясо и хлеб

Лидером по стоимости основных продуктов питания в донском регионе является Ростов. Актуальные данные о ценах на некоторые товары предоставил Ростовстат.Баранина в донской столице самая дорогая в области. За килограмм мяса в городе попросят 422 рубля, а в Таганроге — на 39 рублей дешевле. Та же ситуация сохраняется с мороженой курицей — 140 рублей за килограмм, когда в Миллерово она на 10 рублей дешевле. Самая высокая цена остается в Ростове и на маргарин — 134 рубля, а в Шахтах — 125. Стоимость вареной колбасы составляет 369 рублей, а в Сальске — 347.Молочные продукты в Ростове-на-Дону также являются самыми дорогими. Мягкие и твердые сычужные сыры обойдутся горожанам в 546 рублей, когда в Шахтах — 520. Килограмм жирного творога в донской столице стоит 343 рубля — на 32 рубля дороже, чем в Таганроге.Соль в Ростове стоит 14 рублей, а в Волгодонске — на 3 рубля дешевле. Хлеб из пшеничной и ржаной муки обойдется в 49 и 60 рублей соответственно. За килограмм пшена в ростовских магазинах попросят 53 рубля, когда в Таганроге — 48. На вермишель в донской столице уже несколько недель сохраняется самая высокая цена — 84 рубля.Но некоторые товары в Ростове являются самыми дешевыми в регионе. Так, килограмм свинины стоит 266 рублей, что на 9 рублей дешевле, чем в Шахтах. За говядину в донской столице попросят 344 рубля, а в Сальске — 353. Сметану ростовчане покупают за 222 рубля, а сливочное масло — за 523 рубля за килограмм.