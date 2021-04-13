Куриное мясо и молочка в Ростове оказались самыми дорогими продуктами в регионе

Донская столица продолжает лидировать в списке муниципалитетов региона с самыми высокими ценами на товары. О ценах на основные категории продуктовой корзины сообщил Ростовстат.По оценке статистов, в Ростове самая высокая цена на куриное мясо. В донской столице килограмм стоит 161 рубль, в то время как в Миллерово этот продукт можно купить всего за 145 рублей.За творог в Ростове придется отдать 355 рублей за килограмм. В Таганроге этот вид молочной продукции стоит на 45 рублей дешевле - 310 рублей. Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности также самое дорогое в Ростове. За литр ростовчане отдают в среднем 84 рубля, а в Волгодонске на молоко самая низкая цена - 75 рублей. Сыры сычужные твердые и мягкие также самые дорогостоящие в донской столице. Килограмм этого продукта стоит 559 рублей, а в Таганроге на сыры самая низкая цена - 530 рублей.Помимо молочки, в Ростове самая высокая цена на соль (14 рублей), хлеб из ржаной и пшеничной муки (60 и 50 рублей соответственно), рис (66 рублей за килограмм), вермишель (85 рублей за килограмм), морковь (45 рублей за килограмм), яблоки (90 рублей за килограмм).Проезд в общественном транспорте неизменно самый дорогой в Ростове уже несколько лет - в среднем 25 рублей.