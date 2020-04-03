Кухни мира на Дону: ростовский студент из Африки поделился национальным рецептом мясного соуса
С введением особого режима студенческие общежития опустели. Большинство их жильцов разъехались по домам. Но в тех кампусах, где живут иностранцы, продолжает кипеть жизнь, насколько это возможно в сложившихся условиях. У иностранных студентов просто-напросто нет возможности поехать на родину.
Вынужденно оставаясь дома, молодые люди начинают чаще ходить друг к другу в гости, налаживая, так сказать, международные связи. Во время общения они лучше узнают национальную культуру друг друга. Одной из её составляющих является национальная кухня. Её секретами иностранцы согласились поделиться с Rostov.ru.
Так студент из Кот-д'Ивуара (Западная Африка) Давид Иедесс рассказал о традиционном мясном соусе своей страны.
В Россию он приехал полтора года назад, сначала изучал русский язык, потом поступил на факультет журналистики ЮФУ.
- Мне до сих пор тяжело привыкать к русской кухне, блюда моей страны очень отличаются от местных. Придя в столовую, я никогда не знаю, что мне выбрать, потому что внешне все блюда мне незнакомы.
- Что ты ел, когда только приехал?
- Шаурму. Каждый день. Ещё рядом с ларьком был магазин с шашлыком, иногда его покупал. Потом уже начал готовить картофель, спагетти, рис, рагу.
- Какие национальные блюда ты пробовал? Что понравилось?
- Я ел домашние вареники, и это очень вкусно. Конечно, пробовал пельмени (правда, покупные), тоже понравились. Ещё на Масленицу преподаватель водил нашу группу иностранцев на ярмарку, и мы ели много блинов. Для меня было странно, что там не продавались блины с шоколадом, хотя потом мне сказали, что дома местные жители делают их с такой начинкой.
- А какая еда не понравилась?
- Гречка. Она довольно странная.
- Есть ли продукты, которые жители Кот-д’Ивуара едят, а русские – нет? Или, может, готовят их по-другому?
- Да, бананы. Вы их едите только сырыми, мы же добавляем в разные блюда, в том числе несладкие. Например, очень вкусный гарнир – жареные бананы с солью. Их можно сделать с обычной курицей или любым другим мясом. На улице в качестве фастфуда у нас продаются бананы-гриль, к ним идёт пакетик арахиса.
Кстати, Давид очень удивился, узнав, что у нас арахис добавляют в печенье, шоколад или другие десерты. В его стране орех едят либо отдельно, либо в виде пасты.
- Каких африканских продуктов тебе не хватает в России?
- Местных бананов, которые называются «плантан» (прим. – крупные овощные бананы). Они намного плотнее тех, что продают в России, их проще пожарить, они не разваливаются во время готовки. Также я скучаю по маниоку – это тропические съедобные клубни. Мы постоянно их едим, это как для вас картофель. Ещё мне не хватает нашей океанской рыбы, потому что её нельзя сравнить ни с какой другой, особенно тунец.
- Что бы ты еще хотел попробовать в России?
- Домашний борщ. Я думаю, это очень вкусно, о нём все хорошо отзываются.
Давид Иедесс рассказал о традиционном мясном соусе, который готовят у него дома. Главным ингредиентом Saucedjoumglé (соус джумгле) является бамия — овощ, внешне похожий на зелёный перец чили.
Его можно использовать как в свежем или маринованном виде, так и в сушёном. Давид вёз бамию из дома, поэтому она предварительно была высушена. Растение по большей части применяют в кулинарии Западной Африки и Индии.
Бамия чрезвычайно полезна, она содержит огромное количество клетчатки и, попадая в желудок, впитывает токсины и канцерогены, выводя их затем из организма. На вкус она напоминает нечто среднее между стручковой фасолью и кабачком.
Для приготовления порядка четырёх порций Saucedjoumglé понадобятся:
- 300 граммов свинины (или другого мяса),
- одна луковица,
- перец молотый чёрный,
- перец молотый острый красный,
- четвертинка перца чили,
- один кубик «Магги»,
- томатная паста,
- 0,5 литра воды,
- две столовые ложки бамии,
- рис для гарнира,
- немного сливочного и подсолнечного масла.
Мясо нужно нарезать кубиками среднего размера и сварить почти до полной готовности. Затем выложить мясо на разогретую сковороду и обжарить до корочки.
Пока можно поставить вариться рис. Давид рассказал, что для того, чтобы крупа получилась вкусной и рассыпчатой, сначала в кастрюле с толстым дном нужно растопить кусок сливочного масла. Когда оно растает и нагреется, высыпать туда заранее промытый холодной водой рис. Практически сразу налить воду, чтобы она полностью покрывала крупу. Накрыть крышкой и довести до кипения, затем нужно уменьшить огонь.
Тем временем лук нарезать кубиками и жарить на подсолнечном масле. Когда он подзолотится, налить воды. Помешивая, добавить по вкусу чёрный и красный перец, а также мелко нарезанный чили. Затем положить две столовых ложки томатной пасты и кубик «Магги».
Продолжая мешать, всыпать бамию — жидкость начнёт быстро густеть. Затем посолить по вкусу и добавить в соус мясо. Хорошо перемешать и оставить под крышкой на маленьком огне примерно на десять минут. Затем подавать соус с рисом.
Внешне соус получается, может, и не очень привлекательным, но на вкус — настоящее удовольствие. Бамию можно найти в некоторых магазинах Ростова в сушёном или замороженном виде.