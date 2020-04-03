Кухни мира на Дону: ростовский студент из Африки поделился национальным рецептом мясного соуса

С введением особого режима студенческие общежития опустели. Большинство их жильцов разъехались по домам. Но в тех кампусах, где живут иностранцы, продолжает кипеть жизнь, насколько это возможно в сложившихся условиях. У иностранных студентов просто-напросто нет возможности поехать на родину.Вынужденно оставаясь дома, молодые люди начинают чаще ходить друг к другу в гости, налаживая, так сказать, международные связи. Во время общения они лучше узнают национальную культуру друг друга. Одной из её составляющих является национальная кухня. Её секретами иностранцы согласились поделиться с Rostov.ru.Так студент из Кот-д'Ивуара (Западная Африка) Давид Иедесс рассказал о традиционном мясном соусе своей страны.В Россию он приехал полтора года назад, сначала изучал русский язык, потом поступил на факультет журналистики ЮФУ.Кстати, Давид очень удивился, узнав, что у нас арахис добавляют в печенье, шоколад или другие десерты. В его стране орех едят либо отдельно, либо в виде пасты.Давид Иедесс рассказал о традиционном мясном соусе, который готовят у него дома. Главным ингредиентом Saucedjoumglé (соус джумгле) является бамия — овощ, внешне похожий на зелёный перец чили.Его можно использовать как в свежем или маринованном виде, так и в сушёном. Давид вёз бамию из дома, поэтому она предварительно была высушена. Растение по большей части применяют в кулинарии Западной Африки и Индии.Бамия чрезвычайно полезна, она содержит огромное количество клетчатки и, попадая в желудок, впитывает токсины и канцерогены, выводя их затем из организма. На вкус она напоминает нечто среднее между стручковой фасолью и кабачком.Для приготовления порядка четырёх порций Saucedjoumglé понадобятся:- 300 граммов свинины (или другого мяса),- одна луковица,- перец молотый чёрный,- перец молотый острый красный,- четвертинка перца чили,- один кубик «Магги»,- томатная паста,- 0,5 литра воды,- две столовые ложки бамии,- рис для гарнира,- немного сливочного и подсолнечного масла.Мясо нужно нарезать кубиками среднего размера и сварить почти до полной готовности. Затем выложить мясо на разогретую сковороду и обжарить до корочки.Пока можно поставить вариться рис. Давид рассказал, что для того, чтобы крупа получилась вкусной и рассыпчатой, сначала в кастрюле с толстым дном нужно растопить кусок сливочного масла. Когда оно растает и нагреется, высыпать туда заранее промытый холодной водой рис. Практически сразу налить воду, чтобы она полностью покрывала крупу. Накрыть крышкой и довести до кипения, затем нужно уменьшить огонь.Тем временем лук нарезать кубиками и жарить на подсолнечном масле. Когда он подзолотится, налить воды. Помешивая, добавить по вкусу чёрный и красный перец, а также мелко нарезанный чили. Затем положить две столовых ложки томатной пасты и кубик «Магги».Продолжая мешать, всыпать бамию — жидкость начнёт быстро густеть. Затем посолить по вкусу и добавить в соус мясо. Хорошо перемешать и оставить под крышкой на маленьком огне примерно на десять минут. Затем подавать соус с рисом.Внешне соус получается, может, и не очень привлекательным, но на вкус — настоящее удовольствие. Бамию можно найти в некоторых магазинах Ростова в сушёном или замороженном виде.