Студентов выселили из общежитий ростовского колледжа из-за карантина



В Ростове-на-Дону закрыли общежития колледжа связи и информатики. Студентов выселили в связи с введением карантина.



Как сообщила мама одного из учащихся, о закрытии жилых корпусов их уведомили через родительский чат в месседжере. Никаких официальных документов предоставлено не было. Куратор группы 26 марта сообщил, что ему передали распоряжение уведомить студентов о том, что нужно выселяться. Конечно, многие разъехались по домам, однако нашлись те, у кого просто нет возможности купить билет домой.



- Мы приютили у себя мальчика, у которого попросту не было денег на дорогу, ему до дома ехать двое суток, - говорит Наталья (прим. – имя изменено). – В колледже учатся вчерашние девятиклассники, ещё подростки, которые недавно уехали от родителей. Куда им идти, если не получается вернуться к семье? А что будет, если кто-то из них заболеет?



В общежитии № 1 сообщили, что предоставляют студентам возможность остаться на случай, если они не могут уехать домой. По словам заведующего, по состоянию на 31 марта там остаются пять учащихся.



В Ростовской области до 5 апреля объявлена неделя выходных. После неё все учебные заведения продолжат обучение дистанционно. На этот период студентов просят по возможности уехать домой. Напомним, вечером 30 марта губернатор подписал распоряжение о введении режима общей самоизоляции. Жителей донского региона обязали не покидать дом, исключением являются походы в магазин, аптеку, выгул собаки и обращение за медицинской помощью.