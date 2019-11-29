В убийстве студента ЮФУ из Эквадора подозревается 20-летний колумбиец



Молодой человек из Колумбии подозревается в убийстве студента ЮФУ из Эквадора. Происшествие случилось 30 ноября возле общежития на улице Зорге.



Известно, что в Россию Андрей А. приехал из Колумбии. Он не являлся полноценным студентом вуза и перед поступлением изучал русский язык при ЮФУ, как все иностранцы, не знающие языка.



С новым жильцом Стивен сразу не подружился. Они постоянно скандалили на бытовой почве, однако до последнего момента им удавалось сглаживать острые углы.



В один момент парни не выдержали и стали драться. В результате Андрей достал нож и ударил им в грудь оппонента. Стивен скончался от полученного ранения в больнице.



После инцидента Андрея задержали.