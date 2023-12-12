Куда пожаловаться на необработанные ото льда улицы

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростове открыли горячую линию по вопросам необработанных от гололеда улиц. Информацию об этом сообщили в администрации донской столицы 12 декабря.В Ростове на проезжей части и тротуарах с 11 декабря появился гололед. Из-за этого жители начали испытывать трудности - люди буквально не смогли пройти пешком по заледеневшим тротуарам, на дорогах произошло несколько ДТП. Кто-то даже решил идти по проезжей части, чтобы не упасть на скользкой поверхности.По вопросам ненадлежащей обработки территорий начала работать горячая линия. Ростовчане смогут оставить свои жалобы, чтобы проблему устранили в ближайшее время.Если вы заметили плохо обработанные ото льда улицы, сообщите по телефонам: 8 (863) 244–26–64, 8 (863) 244–26–91 или 8 (863) 244–26–93.