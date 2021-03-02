Коронавирус выявили в 35 муниципалитетах Ростовской области за сутки

В Ростовской области за сутки COVID-19 выявили в 35 городах и районах. За сутки с 3 по 4 марта наибольшее число новых заболевших зафиксировали в Ростове-на-Дону (106 человек). А второе место делят Гуково, Таганрог, Новочеркасск и Кагальницкий район. Там положительные тесты получили по девять человек.В Белокалитвинском, Зерноградском, Семикаракорском и Неклиновском районах заболели по восемь жителей. В Азовском, Чертковском, Красносулинском и Аксайском - по семь. Пациентами с коронавирусом стали по шесть дончан на территории Цимлянского района и Батайска.По пять новых инфицированных появились в Шолоховском, Боковском, Константиновском районах. По четыре - в Егорлыкском и городе Новошахтинске. Борьбу с вирусом начали по три жителя Зверево, Донецка, Азова. Аналогичная ситуация - в Сальском, Пролетарском, Багаевском и Волгодонском районах.Положительные результаты тестов получили по два человека в Каменском, Октябрьском, Дубовском, Заветинском и Тацинском районах. А в Морозовском, Усть-Донецком и городе Каменске-Шахтинском - по одному.Всего с начала пандемии инфекцию выявили у 74 145 жителей донского региона. По информации областного правительства, большинство из них - ростовчане в возрасте от 46 до 65 лет.