Концерт Шамана в Ростове из-за теракта решили не отменять

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В Ростове не будут отменять концерт Шамана после теракта в «Крокус Сити Холле». Информацию Rostov.ru сообщили организаторы мероприятия.Для всей России вечер 22 марта стал настоящей трагедией. В концертный зал «Крокус Сити Холла» ворвались вооруженные мужчины. Они начали целиться по людям без разбора. После стрельбы террористы устроили в здании торгового центра пожар. В результате теракта погибли 137 человек. Ранение получила жительница Ростовской области, несколько человек считаются пропавшими без вести.После ЧП власти решили отменить все массовые и увеселительные мероприятия. Десятки звезд отменили свои концерты и выступления, футбольные клубы перенесли важные матчи.В Ростове со 2 по 4 апреля должны состояться концерты Шамана. При этом выступления почему-то решили не отменять.- На данный момент нет информации об отмене или переносе мероприятия. Концерт состоится в назначенную дату, - рассказали организаторы.