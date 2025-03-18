Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Компания из Москвы подала в суд на «Таганрогский морской торговый порт»

Компания из Москвы подала в суд на «Таганрогский морской торговый порт»
В арбитражный суд Ростовской области направили иск к АО «Таганрогский морской торговый порт». Заявление 11 марта направило ООО «Универсальный экспедитор».

Московская компания хочет взыскать с акционерного общества 4,7 миллиона рублей. Предмет спора пока не разглашается — иск не был принят в производство.

ООО «Универсальный Экспедитор» работает на территории таганрогского порта. В его обязанности входит судовое агентирование в Азово-Черноморском бассейне.
Фото: Ростов.Ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.