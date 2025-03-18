Компания из Москвы подала в суд на «Таганрогский морской торговый порт»
В арбитражный суд Ростовской области направили иск к АО «Таганрогский морской торговый порт». Заявление 11 марта направило ООО «Универсальный экспедитор».
Московская компания хочет взыскать с акционерного общества 4,7 миллиона рублей. Предмет спора пока не разглашается — иск не был принят в производство.
ООО «Универсальный Экспедитор» работает на территории таганрогского порта. В его обязанности входит судовое агентирование в Азово-Черноморском бассейне.