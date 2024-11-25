Командиром загоревшегося самолета «Азимута» был пилот из Ростова

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Загоревшийся в аэропорту Антальи самолет «Азимута» посадил пилот из Ростова. Андрей Прядкин был командиром-стажером воздушного судна Sukhoi Superjet 100-95LR, следовавшего из Сочи в Турцию.Вечером 24 ноября случилось ЧП. Лайнер донской авиакомпании «Азимут» летел из Сочи в Анталью. Из-за сложных метеоусловий двигатель загорелся. Предварительно, пожар вспыхнул после грубой посадки из-за сильного ветра. Когда воздушное судно начало гореть, пассажиров охватила паника.- Салон заволокло дымом. Мы видели, как снаружи горит наш самолет. Начались крики, давка, паника, - рассказала одна из пассажирок самолета.Люди ринулись к выходу. Дым заполонил практически весь салон, пробираться было тяжело. Вскоре на место приехали пожарные. Они надули спасательный трап и спускали по нему людей.К счастью, никто из находившихся на борту не пострадал. Все 87 пассажиров и четыре члена экипажа выбрались живыми и невредимыми.Самолет получил значительные повреждения. Неизвестно, подлежит ли он вообще восстановлению.Командиром-стажером лайнера был 47-летний пилот из Ростова-на-Дону Андрей Прядкин. Он живет в Ростове-на-Дону. Мужчина окончил Краснокутское летное училище гражданской авиации (ККЛУ ГА), затем - ростовский вуз.Известно, что в 2020 году мужчина судился за право получить досрочную страховую пенсию по старости. Такую выплату получают пилоты, проработавшие на должности в течение 25 лет. В 2021 суд отклонил апелляционную жалобу и оставил решение без изменений.