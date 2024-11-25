Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

По факту возгорания самолета донской авиакомпании СКР начал проверку

По факту возгорания самолета донской авиакомпании СКР начал проверку
Следственный отдел СКР в Краснодаре организовал проверку по факту возгорания самолета донской авиакомпании «Азимут». Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

В аэропорту Антальи на борту самолета, принадлежащего авиакомпании «Азимут» из Ростова-на-Дону, произошло возгорание. Инцидент произошел вечером 24 ноября.

По предварительным данным, самолет Sukhoi Superjet 100-95LR следовал из Сочи в Анталью. На борту находились 89 пассажиров. Во время посадки в одном из двигателей самолета произошло возгорание. Экипаж успешно посадил самолет, после чего все пассажиры были эвакуированы.

- Следователями организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в ведомстве.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.