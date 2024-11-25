По факту возгорания самолета донской авиакомпании СКР начал проверку

- Следователями организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в ведомстве.

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Следственный отдел СКР в Краснодаре организовал проверку по факту возгорания самолета донской авиакомпании «Азимут». Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.В аэропорту Антальи на борту самолета, принадлежащего авиакомпании «Азимут» из Ростова-на-Дону, произошло возгорание. Инцидент произошел вечером 24 ноября.По предварительным данным, самолет Sukhoi Superjet 100-95LR следовал из Сочи в Анталью. На борту находились 89 пассажиров. Во время посадки в одном из двигателей самолета произошло возгорание. Экипаж успешно посадил самолет, после чего все пассажиры были эвакуированы.