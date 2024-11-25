Самолет донской авиакомпании «Азимут» загорелся в аэропорту Антальи

Фото: HavaSosyalMedya.

Самолет донской авиакомпании «Азимут» загорелся в Турции. Происшествие случилось вечером 24 ноября. Об этом сообщает портал HavaSosyalMedya.По предварительным данным, лайнер Sukhoi Superjet 100-95LR выполнял рейс Сочи — Анталья. Во время посадки двигатель воздушного судна вспыхнул. Самолет удалось посадить, а людей — эвакуировать.Всего на борту находились 79 пассажиров. Предварительно, никто из них не пострадал.Силами сотрудников воздушной гавани пожар потушили за несколько минут.АО «Авиакомпания Азимут» было зарегистрировано в 2014 году. Оно базируется в ростовском международном аэропорту Платов.