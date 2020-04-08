К аппарату ИВЛ подключили 28-летнего ростовчанина с коронавирусом
Стало известно, кого из пациентов с короновирусом подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких в Ростовской области. Информацию сообщили в Региональном пресс-центре по информированию населения Ростовской области о ситуации с новой коронавирусной инфекцией.
Как оказалось, самостоятельно дышать перестал 28-летний парень из Ростова-на-Дону. Днём ранее, 9 апреля, его состояние оценивалось как среднетяжёлое. Молодой человек вместе с ещё одним пациентом находились на кислородной поддержке. Через какое-то время состояние парня ухудшилось, и его пришлось подключить к аппарату ИВЛ, который поставляет в его организм кислород и выводит углекислый газ.
По состоянию на 9 апреля в Ростовской области было выявлено 24 случая заражения коронавирусной инфекцией. Два пациента уже выздоровели. У них болезнь протекала в лёгкой форме. Всего под наблюдением в регионе находятся 2 518 человек.