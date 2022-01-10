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Коэффициент распространения коронавруса в Ростовской области увеличился до 0,8

Коэффициент распространения коронавруса в Ростовской области увеличился до 0,8
Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области продолжает увеличиваться. По данным на 12 января, он подскочил до отметки 0,8. Растет и показатель инфицированных. Он равен 4 708 на 100 тысяч жителей.

За прошедшие 24 часа диагноз подтвердился у 367 человек. Большинство новых пациентов с COVID-19 - молодежь от 18 до 45 лет. Эта возрастная группа составила больше трети зараженных за сутки. Всего с начала пандемии положительные результаты ПЦР-тестов получил 197 841 житель Ростовской области.

В регионе зафиксировали резкий спад прироста инфицированных в последний месяц уходящего года. Перед праздниками власти Дона сняли ряд ограничений по COVID-19. За последнюю неделю ежедневное число заболевших снова выросло на несколько сотен.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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