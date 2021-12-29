Коэффициент распространения COVID-19 на Дону увеличился до 0,69

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса снова начал расти. За сутки с 9 по 10 января он увеличился до 0,69.Увеличилось и число инфицированных. За минувшие 24 часа диагноз подтвердился у 355 человек. Общее число зараженных достигло 197 116 человек. Вместе с ним подскочил и показатель заболевших, который находится в прямой зависимости от этого значения. Теперь он равен 4 691 на 100 тысяч населения.За сутки скончались 16 жителей донского региона, болевших коронавирусом. Всего с начала пандемии COVID-19 унес жизни 9 799 человек. Все они страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубила опасная инфекция.