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Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области остаётся стабильно высоким

Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области остаётся стабильно высоким

В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса остаётся стабильно высоким. Уже несколько дней показатель держится на единице. Об этом сообщили на сайте правительства региона.

Уже несколько дней каждый инфицированный в регионе заражает, как минимум, ещё одного жителя Дона до своей изоляции. Соответственно с каждым днём заболевших становится всё больше. За сутки с 22 по 23 июня в области выявили 177 человек. Хотя ещё в начале прошлой неделе это число не превышало 160.

Выздоравливают наоборот всё меньше. Казалось бы пару дней назад выздоравливали почти в два раза больше дончан, чем заболевали. Носителями желанных антител становились больше 200 человек в день. На сегодняшний день таких счастливчиков - всего 122.

Всего за весь период пандемии в Ростовской области заразились почти 98 тысяч человек. Из них побороли опасную болезнь почти 90 тысяч дончан, и не смогли справиться с неожиданной инфекцией 4 625 инфицированных.

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