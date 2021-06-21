Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области остаётся стабильно высоким

В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса остаётся стабильно высоким. Уже несколько дней показатель держится на единице. Об этом сообщили на сайте правительства региона.Уже несколько дней каждый инфицированный в регионе заражает, как минимум, ещё одного жителя Дона до своей изоляции. Соответственно с каждым днём заболевших становится всё больше. За сутки с 22 по 23 июня в области выявили 177 человек. Хотя ещё в начале прошлой неделе это число не превышало 160.Выздоравливают наоборот всё меньше. Казалось бы пару дней назад выздоравливали почти в два раза больше дончан, чем заболевали. Носителями желанных антител становились больше 200 человек в день. На сегодняшний день таких счастливчиков - всего 122.Всего за весь период пандемии в Ростовской области заразились почти 98 тысяч человек. Из них побороли опасную болезнь почти 90 тысяч дончан, и не смогли справиться с неожиданной инфекцией 4 625 инфицированных.