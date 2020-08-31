Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области все еще держится на единице

Уже 17 суток коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Ростовской области держится на единице. Об этом сообщили в региональном правительстве.Стоит отметить, что данный коэффициент обозначает, сколько в среднем человек успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. На Дону он равен единице, что может отсрочить очередное ослабление карантинных запретов.С каждым днем повышается показатель заразившихся на 100 тысяч жителей Ростовской области. За сутки он подскочил с 406 до 409,4.