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Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области все еще держится на единице

Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области все еще держится на единице
Уже 17 суток коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Ростовской области держится на единице. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Стоит отметить, что данный коэффициент обозначает, сколько в среднем человек успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. На Дону он равен единице, что может отсрочить очередное ослабление карантинных запретов.

С каждым днем повышается показатель заразившихся на 100 тысяч жителей Ростовской области. За сутки он подскочил с 406 до 409,4.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19

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