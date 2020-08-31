Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области все еще держится на единице
Уже 17 суток коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Ростовской области держится на единице. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Стоит отметить, что данный коэффициент обозначает, сколько в среднем человек успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. На Дону он равен единице, что может отсрочить очередное ослабление карантинных запретов.
С каждым днем повышается показатель заразившихся на 100 тысяч жителей Ростовской области. За сутки он подскочил с 406 до 409,4.