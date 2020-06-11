В Ростовской области продолжает снижаться коэффициент распространения коронавируса

В Ростовской области продолжает снижаться коэффициент заболеваемости коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба в правительстве Ростовской области.По данным на 13 июня, коэффициент распространения инфекции за прошедшие сутки составил 0,98. Показатель заболевших на 100 тысяч населения – 144,1.Отметим, что коэффициент распространения инфекции сохраняется ниже единицы с 8 июня. В связи с этим губернатор Ростовской области принял решение о начале постепенного ослабления режима самоизоляции. С 12 июня разрешены прогулки в кругу семьи, а также начали работать парикмахерские и салоны красоты.Несмотря на это, в регионе продолжают регистрировать случаи заражения коронавирусом. В Ростовской области сейчас 7 314 человек заражены COVID-19. Жертвами инфекции за все время пандемии стали 65 человек, самому младшему из них - 12 лет.