Коэффициент распространения COVID-19 в Ростовской области остается на отметке 1,05

Фото: Алексей Бойко.

Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области остается на отметке предыдущего дня. По данным на 6 октября, он равен 1,05. Это значит, что ежедневно каждый инфицированный до самоизоляции может заразить как минимум одного здорового.Количество заболевших при этом продолжает расти. За минувшие 24 часа диагноз подтвердился у 648 человек. Всего с начала пандемии вирус подхватили 159 948 жителей региона. Вместе с общим числом пациентов с COVID-19 увеличился и показатель заболеваемости. Он равен 3 809 на 100 тысяч населения.В связи с ухудшением ситуации по коронавирусу на Дону ввели полный локдаун в дни, объявленные нерабочими. Все непродовольственные магазины и ярмарки, салоны красоты, фитнес-центры и СПА откроются только 8 ноября.