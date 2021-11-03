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Коэффициент распространения COVID-19 в Ростовской области остается на отметке 1,05

Коэффициент распространения COVID-19 в Ростовской области остается на отметке 1,05
Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области остается на отметке предыдущего дня. По данным на 6 октября, он равен 1,05. Это значит, что ежедневно каждый инфицированный до самоизоляции может заразить как минимум одного здорового.

Количество заболевших при этом продолжает расти. За минувшие 24 часа диагноз подтвердился у 648 человек. Всего с начала пандемии вирус подхватили 159 948 жителей региона. Вместе с общим числом пациентов с COVID-19 увеличился и показатель заболеваемости. Он равен 3 809 на 100 тысяч населения.

В связи с ухудшением ситуации по коронавирусу на Дону ввели полный локдаун в дни, объявленные нерабочими. Все непродовольственные магазины и ярмарки, салоны красоты, фитнес-центры и СПА откроются только 8 ноября.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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