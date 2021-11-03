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Коэффициент распространения COVID-19 на Дону равен 1,05

Коэффициент распространения COVID-19 на Дону равен 1,05

Коэффициент распространения COVID-19 на Дону держится на отметке 1,05. Такие данные 7 ноября приводит региональное правительство.

Эти цифры говорят о том, что до самоизоляции один инфицированный человек может заразить как минимум одного здорового.Число пациентов с COVID-19 также продолжает расти. За минувшие сутки ковид в области выявили у 647 человек, а общее число зараженных перевалило за 160 тысяч.

Большинство из них уже выздоровели. Однако медикам удалось спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. С начала пандемии ковид забрал жизни 7 943 человек.
Фото: Денис Демков.
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