Коэффициент распространения COVID-19 на Дону равен 1,05

Фото: Денис Демков.

Коэффициент распространения COVID-19 на Дону держится на отметке 1,05. Такие данные 7 ноября приводит региональное правительство.Эти цифры говорят о том, что до самоизоляции один инфицированный человек может заразить как минимум одного здорового.Число пациентов с COVID-19 также продолжает расти. За минувшие сутки ковид в области выявили у 647 человек, а общее число зараженных перевалило за 160 тысяч.Большинство из них уже выздоровели. Однако медикам удалось спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. С начала пандемии ковид забрал жизни 7 943 человек.