На Дону коэффициент распространения COVID-19 полмесяца держится на отметке 1,1

В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса больше полумесяца остается неизменным. По данным на 11 августа, он равен 1,1. Это значит, что ежедневно каждый инфицированный до самоизоляции заражает как минимум одного здорового.Однако число пациентов с COVID-19 продолжает расти. С каждым днем в донском регионе медики выявляют все больше заболевших. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 483 человек - это новый рекорд с начала пандемии.Общее количество инфицированных достигло 114 701. Соответственно, вырос и показатель заболеваемости на Дону. За минувшие сутки он увеличился до 2 731 на 100 тысяч населения.Число летальных случаев среди пациентов ковидных госпиталей также не уменьшается. Патологоанатомы зарегистрировали еще 27 смертей от COVID-19. По информации областного правительства, всего за период пандемии инфекция забрала жизни 5 439 человек.