Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Коэффициент распространения коронавируса на Дону упал до 0,64

Коэффициент распространения коронавируса на Дону упал до 0,64
В Ростовской области продолжает снижаться коэффициент распространения коронавируса. К 13 марта он упал до 0,64 такого низкого показателя не было на Дону как минимум несколько месяцев.

Число инфицированных перестало стремительно расти. За последние сутки COVID-19 подхватили 987 человек. Всего с начала пандемии положительные результаты ПЦР-тестов получил 346285 жителей Дона. Из них 10526 скончались от тяжелых последствий.

При этом, показатель распространения инфекции достиг 8240 на 100 тысяч населения. Эпидобсановка начала нормализовываться. Не исключено, что власти снова снимут часть ограничений.
Фото: РОКБ
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.