Коэффициент распространения коронавируса на Дону упал до 0,64

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В Ростовской области продолжает снижаться коэффициент распространения коронавируса. К 13 марта он упал до 0,64 такого низкого показателя не было на Дону как минимум несколько месяцев.Число инфицированных перестало стремительно расти. За последние сутки COVID-19 подхватили 987 человек. Всего с начала пандемии положительные результаты ПЦР-тестов получил 346285 жителей Дона. Из них 10526 скончались от тяжелых последствий.При этом, показатель распространения инфекции достиг 8240 на 100 тысяч населения. Эпидобсановка начала нормализовываться. Не исключено, что власти снова снимут часть ограничений.