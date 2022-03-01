В Ростовской области коэффициент распространения COVID-19 снизился до 0,76

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В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса с каждым днем становится все меньше. По данным на 3 марта, он упал до 0,76 - настолько низкого показателя не было на Дону как минимум несколько месяцев.Число инфицированных при этом перестало сокращаться. За последние сутки COVID-19 подхватили 2 773 человека. Большинство из них - молодежь и жители региона от 46 до 65 лет. Всего с начала пандемии положительные результаты ПЦР-тестов получил 329 141 человек. Из них 10 376 скончались от тяжелых последствий.Показатель заболеваемости коронавирусом при этом подскочил на 83 единицы. По информации регионального правительства, теперь он равен 7 832 на 100 тысяч населения.