Климатолог объяснил причину аномально тёплой зимы в Ростовской области



Донской учёный, кандидат географических наук и преподаватель климатологии Александр Иошпа объяснил причину аномально тёплой зимы в Ростовской области.



Ранее специалисты Росгидрометцентра назвали причину высоких температур в декабре-январе по всей России. По словам синоптиков, на погоду повлияло перемещение так называемого «сибирского максимума» – зоны высокого давления. Александр Иошпа уточнил, что непривычные для этого времени года показатели установились из-за смещения центра этой зоны.

– Центр «сибирского максимума» находился в районе Восточной Сибири, но ушёл на северо-восток, - пояснил учёный DonDay. – В настоящее время эта зона влияет больше на Северную Америку. Тёплая погода сохранится до тех пор, пока действует западный перенос.



По словам климатолога, через 2-3 недели «сибирский максимум» начнёт уходить на запад. Как следствие, несущие тепло циклоны начнут двигаться западнее России, а из Сибири начнёт поступать холод.



Добавим, что в ближайшие выходные на юге Ростовской области прогнозируется до 6 градусов тепла. В Ростове столбики термометров поднимутся до +3 градусов. В субботу и воскресенье в донской столице и по всему региону прогнозируют мокрый снег и дождь.