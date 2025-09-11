Фото: Александр Подорожный

В Ростовской области археологи нашли захоронение казаков XVIII-XIX веков. Об этом сообщает портал DonDay, ссылаясь на Александра Подорожного, научного сотрудника «Межрегионального центра археологических исследований».Раскопки проходили в конце августа в западной части Старочеркасской станицы, ранее известной как Черкасск. Участок кладбища XVIII века стал неожиданной находкой, так как до этого не было данных о существовании некрополя этого периода в этом месте.По словам Александра Подорожного, кладбище, предположительно, связано со станицей Скородумовской, которая входила в состав Черкасского городка и впервые упоминается в летописях 1672 года. В ходе раскопок были обнаружены семь захоронений, относящихся к XVIII-XIX векам.Вероятно, обнаруженные захоронения принадлежат казакам, которые жили на этой территории в то время. Среди находок присутствуют кресты и пуговицы, датируемые XVIII-XIX веками. Археологические исследования завершены. Останки будут переданы антропологу для определения пола и возраста усопших.