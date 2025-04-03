Климат акватории Азовского моря серьезно поменялся за последние несколько лет

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По данным Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства (АзНИИРХ), акватория Азовского моря за последние годы столкнулась с существенными климатическими изменениями.Анализ, проведенный экспертами, выявил устойчивый рост среднегодовой температуры воздуха в прибрежной полосе Азовского моря в период с 1976 по 2024 год, со среднегодовым приростом в 0,062 °С. Аналогичная тенденция прослеживается и в температурном режиме воды, с повышением на 0,055 °С в год.Следует отметить, что весенний прогрев воды теперь начинается раньше, а осеннее охлаждение запаздывает. Как следствие, гидрологическая весна наступает примерно на 10-14 дней раньше обычного, ориентировочно 19 марта.Изменения климата сказались на ледовом покрове. В период с 2000 по 2024 год наблюдается сокращение периода ледостава, а в отдельные годы он и вовсе отсутствовал. Одновременно выросла вероятность опасных явлений, таких как «ледовое цунами», зарегистрированное в районе Таганрога в феврале 2025 года.Климатические изменения в сочетании с антропогенным воздействием приводят к увеличению солености воды, которая на данный момент приближается к 15 промилле. Одной из причин является сокращение притока пресной воды из Дона, что ведет к увеличению поступления более соленой воды из Черного моря, где средняя соленость достигает 18 промилле.