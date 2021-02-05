Художественный руководитель московского театра Кирилл Серебренников попрощался с «Гоголь-центром». Трогательный пост, посвящённый своему детищу, ростовчанин опубликовал в «Инстаграме» 9 февраля.Серебренникову прислали письмо, в котором говорится, что 21 февраля он освобождается от занимаемой должности по истечении действия договора. Как бы общественность не хотела и не просила продлить контракт с талантливым директором, судьбу известного режиссёра решили без её мнения.Напомним, что Кирилл Серебренников уже упоминал о своём уходе из театрального центра, но ситуацию никак не комментировал. Сегодня мужчина поблагодарил своих «друзей, учеников и врагов за уникальный опыт», с гордостью заявил, что театр продолжит жить независимо от внешних факторов.Ростовчанин также постарался приободрить тех, кто сильно переживает его уход.Как сообщалось ранее, Серебренников был художественным руководителем «Гоголь-центра» с 2012 года. За это время на сцене театра были представлены такие известные работы режиссёра, как «Идиоты» (спектакль по мотивам фильма Ларса фон Триера), «Мёртвые души», «(М)ученик» (по пьесе Мариуса фон Майенбурга), «Обыкновенная история», «Машина Мюллера» (по произведениям, дневникам, письмам Хайнера Мюллера), «Кафка», «Похороны Сталина», «Ахматова. Поэма без героя», «Барокко», «Палачи» и другие.Кроме того, руководство ростовчанина театром запомнилось и громким уголовным делом. В 2017 году суд признал его мошенником, который «положил в карман» довольно-таки крупную сумму, выделенную министерством культуры на проект «Платформа». История судебного процесса завершилась только в июне прошлого года. Режиссёра приговорили к трём годам условного срока и выписали штраф в размере 800 тысяч рублей.