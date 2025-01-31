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Каскадер из Ростова перепрыгнул шесть машин, стоя на самодельной башне

Каскадер из Ростова перепрыгнул шесть машин, стоя на самодельной башне
Ростовский каскадер Евгений Чеботарев перепрыгнул шесть машин, стоя на самодельной башне. Снимки 30 января экстремал опубликовал в своих соцсетях.

В кадре Евгений Чеботарев стоит на высокой самодельной башне. Чтобы не травмироваться, он надел защитный шлем и перчатки. Затем шесть машин на полном ходу снесли конструкцию.

К счастью, Чеботарев успел высоко подпрыгнуть и не поранился.

Напомним, на счету Чеботарева - 122 трюка. В прошлый раз он был закопан в салоне «Мерседеса» в новогоднюю ночь.
Фото: СоцСети
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