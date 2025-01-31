Каскадер из Ростова перепрыгнул шесть машин, стоя на самодельной башне
Ростовский каскадер Евгений Чеботарев перепрыгнул шесть машин, стоя на самодельной башне. Снимки 30 января экстремал опубликовал в своих соцсетях.
В кадре Евгений Чеботарев стоит на высокой самодельной башне. Чтобы не травмироваться, он надел защитный шлем и перчатки. Затем шесть машин на полном ходу снесли конструкцию.
К счастью, Чеботарев успел высоко подпрыгнуть и не поранился.
Напомним, на счету Чеботарева - 122 трюка. В прошлый раз он был закопан в салоне «Мерседеса» в новогоднюю ночь.