Ростовский каскадер перепрыгнул катер, стоя на велосипеде: видео

Фото/видео: соцсети Евгения Чеботарева.

Ростовский каскадер опубликовал видео нового, 92-го по счету, трюка. Евгений Чеботарев поделился роликом на своей странице в соцсетях 2 августа.На видео парень сидит на велосипеде на берегу водоема. Затем резким движением поднимается и становится ногами на сиденье. В следующий момент в кадре появляется катер, который мчится прямо на велосипедиста. За доли секунды до столкновения экстремал подпрыгивает. Катер проносится под ним и сносит велосипед, а Евгений падает в воду.Несмотря на травмоопасность при выполнении, разбалованные смертельными трюками подписчики назвали этот раз слабоватым.- Трюки должны быть сложнее, все-таки опытнее становишься, - написали в комментариях фанаты.В ответ на недовольства Евгений Чеботарев признался, что специально чередует сложные трюки с простыми. В этом его секрет.- Чтобы остаться в живых, обязательно нужно чередовать простые трюки. Иначе тебе конец. Если постоянно делать сложные трюки, ты после второго уже выдохнешься, а на третьем умрешь. А так я, отдыхая, готовлюсь к сложному. Вот почему я еще жив, - заявил экстремал.Ростовчанин добавил, что сейчас готовится сразу к двум более сложным трюкам.