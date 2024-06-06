Каскадер из Ростова искупался в водоеме вместе с упавшей на него машиной

Фото: СоцСети

Ростовский каскадер искупался в водоеме вместе с упавшей на него машиной. Снимки очередного опасного для жизни и здоровья трюка Евгений Чеботарев разместил в своих соцсетях.На видео показано, что неподалеку стоит подъемный кран. Он зацепил автомобиль крюком, и тот повис над водоемом. За днище машины руками схватился Чеботарев.Когда легковушка оказалась достаточно высоко, крановщик отцепил ее. Вместе с экстремалом транспорт полетел в воду. Друзья каскадера бросились его вылавливать.К счастью, трагедии удалось избежать. В результате опасного маневра Евгений остался жив. Чтобы не пострадать, на голову он надел шлем.