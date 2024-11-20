Карантин из-за амброзии ввели в двух районах Ростовской области
Карантин из-за амброзии ввели в двух районах Ростовской области. Очаги карантинного растения были выявлены в Багаевском и Орловском районах.
В связи с введением карантинных мер на указанных территориях установлен фитосанитарный режим. В Орловском сельском поселении карантин затрагивает 39,9 гектаров, а в Багаевском — 162,3 гектаров.
Специалисты разработали стратегию по локализации и уничтожению этого вредоносного растения. Помимо этого в этих муниципалитетах вводятся определённые ограничения.
Фитосанитарный режим подразумевает запрет на вывоз и ввоз семян без наличия карантинного сертификата. Запрещено хранение семян, заражённых амброзией, вместе с чистыми партиями, а также их посев.
Для отмены фитосанитарного режима сорняк должен отсутствовать на данных участках в течение трёх лет.