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Карантин из-за амброзии ввели в двух районах Ростовской области. Очаги карантинного растения были выявлены в Багаевском и Орловском районах.В связи с введением карантинных мер на указанных территориях установлен фитосанитарный режим. В Орловском сельском поселении карантин затрагивает 39,9 гектаров, а в Багаевском — 162,3 гектаров.Специалисты разработали стратегию по локализации и уничтожению этого вредоносного растения. Помимо этого в этих муниципалитетах вводятся определённые ограничения.Фитосанитарный режим подразумевает запрет на вывоз и ввоз семян без наличия карантинного сертификата. Запрещено хранение семян, заражённых амброзией, вместе с чистыми партиями, а также их посев.Для отмены фитосанитарного режима сорняк должен отсутствовать на данных участках в течение трёх лет.