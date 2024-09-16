Как выглядит центральный рынок в Аксае после пожара: Видео

Фото: Скрин.

Появилось видео, которое сняли продавцы после пожара на центральном рынке в Аксае. Происшествие случилось ночью 16 сентября на улице Ленина, 16.Пожар вспыхнул около 3:30. Очевидцы вызвали экстренные службы, так как на рынке в это время никого не было. Когда пожарные прибыли, огонь охватил площадь в 2000 квадратных метров. На его тушение потребовалось почти четыре часа, в результате чего сгорели более 20 торговых павильонов, в основном с овощами и фруктами.Известная торговая площадка за считанные часы превратилась в пепелище. Утром продавцы пришли на свои места и сняли видео, где видно, что большая часть конструкций полностью уничтожена. Крыша провисла от высоких температур, а оборудование и столы сгорели.Причина возгорания на одном из самых старых рынков города пока не установлена, специалистам предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.За последние сутки в Ростовской области произошло 140 пожаров, почти половина из которых — ландшафтные. Погорело 30 зданий, включая 13 жилых домов. В Аксайском районе тоже продолжаются усилия по ликвидации ландшафтного пожара.