Огромный пожар полыхает на центральном рынке в Аксае

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области на большой площади горит центральный рынок в Аксае. Огонь вспыхнул ночью 16 сентября около 03:30.Примерно за час пламя охватило порядка 2000 квадратных метров. Пожар повредил и уничтожил 25 торговых павильонов. На месте ЧП находятся более 120 пожарных. В тушении задействовано почти 40 спецмашин.В региональном ГУ МЧС заявили, что спасатели остановили распространение огня около 04:30. Работы продолжаются.Предприниматели понесли гигантские убытки. Не исключено, что сумма ущерба может оцениваться в десятки миллионов рублей. Причина возгорания станет известна после экспертизы.