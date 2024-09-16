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Огромный пожар полыхает на центральном рынке в Аксае

Огромный пожар полыхает на центральном рынке в Аксае
В Ростовской области на большой площади горит центральный рынок в Аксае. Огонь вспыхнул ночью 16 сентября около 03:30.

Примерно за час пламя охватило порядка 2000 квадратных метров. Пожар повредил и уничтожил 25 торговых павильонов. На месте ЧП находятся более 120 пожарных. В тушении задействовано почти 40 спецмашин.

В региональном ГУ МЧС заявили, что спасатели остановили распространение огня около 04:30. Работы продолжаются.

Предприниматели понесли гигантские убытки. Не исключено, что сумма ущерба может оцениваться в десятки миллионов рублей. Причина возгорания станет известна после экспертизы.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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