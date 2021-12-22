Как противостоять популярным в 2021 году видам страхового мошенничества

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В четверг, 23 декабря, в онлайн-формате состоялась пресс-конференция, темой которой стала борьба с мошенничеством в сфере страхования в России. В ходе активного обсуждения проблемы с докладами выступили заместитель исполнительного директора РСА, вице-президент ВСС Сергей Ефремов, начальник отдела юридического департамента САО «Ингосстрах» Алексей Бессонов, руководитель центра по противодействию мошенничеству Страхового Дома ВСК Олег Ручкин, начальник отдела информационно-технического обеспечения Департамента безопасности САО «РЕСО-Гарантия» Александр Акимов и другие.По словам Сергея Ефремова, несмотря на активную борьбу с мошенниками в сфере страхования, злоумышленники осваивают новые виды обмана.- Страховые мошенники нацелились сегодня на ответственность перевозчиков, личные виды страхования и многое другое. Кроме того, пандемия коронавируса ускорила темпы цифровизации бизнеса, а также страховой отрасли. Это все породило новые виды мошенничества, более изощренные схемы, - отметил Сергей Ефремов.Конечно, до 90% случаев находятся на поверхности и моментально раскрываются службами безопасности и подразделениями по противодействию страховому мошенничеству. Однако злоумышленники все чаще находят лазейки и пробелы в законодательстве, используя их в своих целях.Если рассматривать статистику за девять месяцев 2021 года, мошеннические действия можно разбить на два основных блока: по направленным заявлениям в правоохранительные органы и по сумме ущерба. В первой категории ситуация сложилась следующим образом: 89% пришлось на ОСАГО, 8% - на автострахование (КАСКО + ДГО) и по одному проценту - на жизнь и здоровье, а также на имущество и ответственность. Что касается суммы ущерба, здесь также лидирует ОСАГО - 57%, 22% ушло на автострахование, 18% - на имущество и ответственность, три процента - в сфере страхования жизни и здоровья. Всего по итогам 9 месяцев 2021 года страховщики подали 7 150 заявлений на общую сумму ущерба более 3,7 млрд рублей.- По количеству направленных заявлений и возбужденных уголовных дел лидирует Южный федеральный округ. Рассмотрим наиболее уязвимые категории, все те же ОСАГО и КАСКО. Здесь направлено более полутора тысяч заявлений с суммой ущерба в 808 миллионов рублей. Из них возбуждено 223 уголовных дела. Всего по России в обеих категориях заведено около тысячи уголовных дел, - подчеркнул Сергей Ефремов.Алексей Бессонов, начальник отдела юридического департамента САО «Ингосстрах», рассказал о деятельности региональных рабочих групп страховщиков.- На этих подразделениях лежит большая часть работы по противодействию мошенничеству. Они осуществляют взаимодействие с правоохранителями, администрацией, СМИ и Центробанком России, проводят оценку деятельности автоюристов, аварийных комиссаров, а также оценку эффективности реагирования прокуратуры и МВД. Они также постоянно обмениваются опытом по урегулированию убытков и борьбе с мошенничеством, - подчеркнул Алексей Бессонов.Спикеры вывели основные точки роста системы противодействия страховому мошенничеству. В целом развитие этого направления зависит от следующих мероприятий: участие в межведомственных региональных рабочих группах (постоянный обмен опытом и анализ ситуации), создание единой информационной площадки для страховых компаний по обмену сведениями о произошедших страховых событиях и ускоренного принятия решений по убыткам. Активно нужно использовать онлайн-базы ГИБДД, для оперативного получения фото с места ДТП. Сейчас у ведомства нет открытого API, существуют лишь платные сервисы, в чем и заключается проблема.Финальную часть конференции на серьезную тему мошенничества разбавили историей о забавном мошенническом тренде 2021 года. Речь идет об аварии задним ходом водителями «ГАЗелей», когда люди просто садятся за руль, сдают назад и «случайно» врезаются в соседние автомобили. Один из спикеров подчеркнул, что часто такие «совершенно незаметные» случаи попадают на камеру. Кроме того, бывает, что злоумышленники не попадают в нужные им места и вся схема летит, что называется, «капоту под хвост».