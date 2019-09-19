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Сама ведь сапоги надела: подписчики обсуждают ростовчанку Костенко, одевшую дочь в босоножки и пальто

Сама ведь сапоги надела: подписчики обсуждают ростовчанку Костенко, одевшую дочь в босоножки и пальто
Фолловеры осудили уроженку Ростова Анастасию Костенко, которая в холодную погоду надела на свою дочь босоножки. Подписчики добавили, что при этом сама девушка обула сапоги. Модель отслеживает подобные комментарии и удаляет их.

Остальные, которые не обратили внимание на странный наряд маленькой Миланы, продолжают поздравлять Костенко со второй беременностью. Некоторые отметили красивое платье Анастасии.

К слову, подписчики постоянно обсуждают то, как одевается модель. По их мнению, у неё довольно плохой вкус. Недавно они с мужем Дмитрием Тарасовым выложили видео, из которого следует, что пара вскоре выпустит свой бренд одежды. Пользователи сомневаются в качестве таких вещей, учитывая стиль Костенко.

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