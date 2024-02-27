Кадры крупного пожара в заброшенном общежитии в Ростове
Появились кадры с места крупного пожара в заброшенном здании в Ростове. Бывшее общежитие горит несколько часов на площади 150 квадратных метров.
На видео регионального ГУ МЧС спасатели начали проливать тлеющие конструкции. Для этого они забрались по лестнице на крышу постройки. Несмотря на то, что пламени не видно, из окон валят густые клубы дыма.
Как сообщал Rostov.ru, заброшенное общежитие в переулке Защитном, 24/84 загорелось 27 февраля около 8:00. На место направили 25 спасателей на восьми спецмашинах. К их приезду полыхало 150 квадратов. Пожарные ликвидировали открытое горение, но полностью потушить здание пока не удалось.