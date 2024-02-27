В Ростове горит двухэтажное заброшенное общежитие

Фото: Гугл.карты.

В Ростове-на-Дону на большой площади горит заброшенное общежитие. Крупный пожар начался 27 февраля около 8:00 в Железнодорожном районе города.Загорелась двухэтажная постройка в переулке Защитном, 24/84. Пламя в считанные минуты распространилось по нескольким комнатам. Огонь уничтожал все на своем пути, ветер разносил черный едкий дым по соседним улицам. Очевидцы вызвали спасателей. На место направили 25 человек на восьми автоцистернах.К прибытию пожарных пламя охватило порядка 150 квадратных метров здания. Спустя полтора часа, к 9:30, огонь удалось локализовать. Спасатели продолжают тушить очаг.Известно, что аварийный дом 1936 года постройки. В здании ранее располагалось общежитие, затем людей расселили.