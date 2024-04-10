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В Ростове из горящего Доходного дома Эрберга эвакуировали 10 человек

В Ростове из горящего Доходного дома Эрберга эвакуировали 10 человек
В центре Ростова продолжает гореть Доходный дом Эрберга на улице Ульяновской, 25. На месте ЧП находятся около 50 спасателей. Они эвакуировали 10 человек из здания и пытаются потушить огонь.

По словам очевидцев, на первом этаже здания находится юридическая компания. Ее сотрудники выносят из офиса документы, компьютеры, личные вещи и технику. Люди с набитыми коробками стоят напротив полыхающего дома.

-Площадь пожара составляет около 100 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Объект культурного наследия регионального значения загорелся 10 апреля около 12:00. По словам очевидцев, на втором этаже произошел взрыв газа.
Фото: Ростов.Ру
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