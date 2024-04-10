В центре Ростове доходный дом Эрберга загорелся после взрыва
В центре Ростова полыхает столетний особняк. Доходный дом Эрберга на улице Ульяновской, 25 загорелся около полудня 10 апреля.
По словам очевидцев, в многоквартирном доме взорвался газ на втором этаже. Следом здание охватил огонь. Он перебросился на крышу.
На место направили бригады пожарных на нескольких автоцистернах. На месте дежурит скорая помощь и полиция.
На первом этаже дома находится юридическая контора. Сотрудники экстренно выносят технику и документы.
Доходный дом Эрберга является объектом культурного наследия регионального значения.