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В центре Ростове доходный дом Эрберга загорелся после взрыва

В центре Ростове доходный дом Эрберга загорелся после взрыва
В центре Ростова полыхает столетний особняк. Доходный дом Эрберга на улице Ульяновской, 25 загорелся около полудня 10 апреля.

По словам очевидцев, в многоквартирном доме взорвался газ на втором этаже. Следом здание охватил огонь. Он перебросился на крышу.

На место направили бригады пожарных на нескольких автоцистернах. На месте дежурит скорая помощь и полиция.

На первом этаже дома находится юридическая контора. Сотрудники экстренно выносят технику и документы.

Доходный дом Эрберга является объектом культурного наследия регионального значения.
Фото: Rostov.ru.
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