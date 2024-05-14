Владимир Устинов останется на должности полпреда в ЮФО еще на год

Фото: Епархия.

Указом президента РФ Владимир Устинов остается на должности его полномочного представителя в Южном Федеральном округе. Его полномочия продлены еще на год.71-летний чиновник занимает это место 17-й год подряд, с мая 2008-го. До этого он пару лет был министром юстиции. А с 1996 по 2006 возглавлял генеральную прокуратуру РФ.За время работы Владимира Устинова состав округа претерпел серьезные изменения. В 2010 году от него отделили все кавказские республики (кроме Адыгеи) и Ставропольский край, из которых сформировали Северо-Кавказский федеральный округ с центром в Пятигорске. А в 2014 году к ЮФО присоединились Крым и Севастополь.