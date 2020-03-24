К середине мая Минобороны построит в Ростове модульный инфекционный центр



В Ростове построят модульный инфекционный центр. Объект должен появиться к 15 маю.



Модульный центр в донской столице станет одним из 16, которые построит министерство обороны РФ. Об этом сообщил на заседании правительства 26 марта министр обороны Сергей Шойгу, пишет ТАСС.



По словам министра, возведение мобильных конструкций, предназначенных для борьбы с пандемией, будет проходить в два этапа. До 30 апреля такие объекты должны появиться в городах Одинцово, Подольске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Новосибирске, Оренбурге, Улан-Удэ, Уссурийске.

- До 15 мая должно завершиться строительство оставшихся восьми центров общей емкостью 800 коек в Ленинградской области, Смоленске, Калининграде и Ростове-на-Дону, Севастополе, Омске, Петропавловске-Камчатском и Хабаровске, - рассказал Сергей Шойгу.



На эти цели из федерального бюджета Министерству обороны выделят 8,8 миллиарда рублей.



Добавим, что на сегодняшний день в Ростовской области под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус находится 1 781 человека. Официально подтверждён один случай заболевания вирусом COVID-19.