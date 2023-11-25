Волонтеры присоединились к поискам пропавшей 37-летней женщины в Шахтах

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К поискам пропавшей 37-летней женщины в Шахтах присоединились волонтеры. О местонахождении Ирины Теняевой ничего не известно с 17 ноября.В тот день шахтинка ушла из дома в неизвестном направлении. Женщина прекратила отвечать на звонки и сообщения родных. Последний раз ее видели в микрорайоне ХБК. Встревоженные родственники написали заявление в полицию. Через некоторое время они обратились за помощью к волонтерским отрядам.Ирина, вероятно, одета в черное пальто, зеленую кофту, черные спортивные штаны и обута в белые кроссовки.Если вы видели Ирину Теняеву, сообщите по телефону: +7-938-463-77-10 (Геннадий, гражданский муж пропавшей).