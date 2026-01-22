К ответственности привлекут главу Гуково и руководство местного водоканала за аварию на водоводе

Фото: СоцСети

Главу Гуково и руководство местного водоканала привлекут к ответственности за аварию на водоводе. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.Напомним, проблема возникла еще 16 января. На водоводе в районе хутора Вишневецкого произошла авария. От водоснабжения оказались отрезаны: Город Гуково, Зверево и ближайшие населенные пункты.В течение недели жители пытаются существовать без воды. Для них организовали подвоз. Руководителю филиала ГУП РО «УРСВ» внесли требование сделать перерасчет платежей. Также решается вопрос о привлечении его к административной ответственности по статье «Нарушение нормативного уровня и режима обеспечения населения коммунальными услугами».- Главе города Гуково внесено представление в связи с неудовлетворительной организацией подвоза воды жителям города. Материалы проверки прокуратуры направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании ответственных должностных лиц по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»,- сообщили в прокуратуре региона.