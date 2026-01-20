В Ростовской области возбудят уголовное дело из-за аварии на водоводе в Гуково

Фото: DonDay

Следственный комитет возбудит уголовное дело по делу об аварии на Гуково-Гундоровском водоводе. Об этом сообщает СКР.Авария на водоводе произошла 16 января. В результате без водоснабжения остались поселки Красносулинского района и город Гуково. В итоге в морозную погоду тысячи жителей остались без воды. Позже людям организовали подвоз воды, но, по их словам, машина приезжала не всегда. К тому же, невозможно унести с собой столько воды, сколько может понадобиться.- Я пенсионерка, живу одна. Много воды сильно не натаскаю, приходится экономить каждую каплю, - говорит жительница Гуково.В итоге после общественного резонанса глава СКР поручил возбудить уголовное дело и разобраться, кто был виноват в этой аварии.