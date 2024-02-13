К 14 февраля в Ростове увеличился спрос на помолвочные кольца

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К 14 февраля в Ростове спрос на помолвочные кольца резко увеличился и превысил все ожидания. Консультанты ювелирных магазинов не без удивления сообщили Rostov.ru, что спрос на эти украшения удвоился по сравнению с обычными днями.Отмечается, что большинство пар выбирают для своих помолвок особенные даты, чтобы это важное событие стало еще более запоминающимся. День всех влюбленных оказался идеальным временем для проявления чувств и взаимных обещаний. Соответственно, многие мужчины решили сделать предложение своим вторым половинкам именно в этот особенный день. Неудивительно, что спрос на помолвочные кольца в ювелирных магазинах значительно возрос.- Мы продаем около 4-5 таких колец в обычные дни, но в преддверии 14 февраля каждый год эта цифра удваивается и достигает 10 человек, - поделилась одна из консультантов в магазине драгоценных камней.Кроме того, стоит отметить, что цены на драгоценные металлы сравнительно с прошлым годом выросли на 10-15%. Однако это не помешало жителям Ростова приобретать дорогие украшения. Основным предпочтением оказались браслеты и цепочки из классического золота. Эксперты также утверждают, что рост спроса на ювелирные изделия связан с повышением доходов россиян и восстановлением экономики.